Chance The Rapper avaldas video loole "A Bar About a Bar"

Chance The Rapper avaldas muusikavideo loole "A Bar About a Bar".

Chance The Rapper uus singel "A Bar About a Bar" on vaid natuke rohkem kui poolteist minutit pikk. Nüüd ilmestab lühisinglit ka muusikavideo, mille idee kavandas räppar ise.

Videos kujutab Chance The Rappar iseennast lugudele riime kirjutamas ning neid harjutamas; tagataustal maalib samal ajal Chicagost pärit kunstnik Nikko Washington.