Kristiina Ehin: ukrainlased ütlevad ka, et millest hing haige, sellest süda laulab

Ansambel Naised Köögis rääkis "Terevisioonis", mida nende varstiilmuvalt plaadilt oodata võib. Ansambli liige Kristiina Ehin tsiteeris ukrainlaste ütlust, et süda laulab ikka sellest, millest hing haige on. Nii valmivad ka nende lood, teatas ta.

"See tõesti valmis meil mõned nädalad tagasi ja pidime seda natuke lühemaks tegema. YouTube´ist saab loo pikemat versiooni vaadata," kommenteeris bändiliige Kairi Leivo "Sõjapäevikute" lugu, mida ka saates esitati.

"Kas ta just viimane lugu on, seda ma isegi ei tea, sest praegu meil hetkel veel plaadi viimistlemine käib stuudios ja kohe-kohe peaks see ka valmis saama," rääkis Naised Köögis liige Katrin Laidre.

"Jaa, väga palju, igapäevaselt ja mitu korda päevas vaatad, mis toimub ja mis hetkeseis on," lausus Laidre, et uudistel hoiab ta pidevalt silma peal. "Kindlasti see mõjutab väga suuresti."

"Raske on isegi bändiasjadest rääkida, kui riigilaev kõigub. Loodame väga, et riigikogu seda laeva meil viimasel hetkel ümber ei kõiguta," lausus bändi kolmas liige Kristiina Ehin.

"Me oleme selline punt, kes paneb laulu sisse teravaid teemasid, sama palju kui ka ajatuid ja lüürilisi," viitas Ehin sellele, et ka praegused aktuaalsed teemad riigikogus võivad varsti looks saada.

"Ukrainlased ütlevad ka, et see, millest hing haige, sellest süda laulab," lausus Ehin. "Laulu ja isegi huumorit ei saa sellepärast aga ära unustada. Meie uue plaadi pealkiri on ka "Kordub kõik all päikese" ehk miskit pole uut siin ilmas, isegi sellised sõjad ja pandeemiad on kahjuks ka juba olnud," ütles ta. "Aga meile jälle tundub, et loomingus saab kajastada värskust ja kõige ... päevakajalisemat värskust samuti."

Naised köögis esitasid saates ka teise loo "Antikehad", mis valmis neil juba eelmisel aastal.