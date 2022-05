Uus kodumaine bänd Before The Outro andis välja debüütsingli

RnB-d ja soul-muusikat viljelev kodumaine bänd Before The Outro andis välja debüütsingli "Fighting".

Bändi sõnul jätab uus singel seljataha talvise kaamose ning suunab kuulaja mõtted ja meele suvisesse erksusesse. Nii räägib eneseotsinguist ja parema tuleviku nimel võitlemisest. Nii nagu usub väike kassipoeg, et ta on uhke ja hirmuäratav lõvi, on ka "Fightingu" eesmärk sisendada usku ja meelekindlust, teatas bänd ning lisas, et tegu on self-love hümniga.

Uue singli jaoks on bänd ammutanud inspiratsiooni näiteks funk-muusika lipulaevade Tom Mischi ja L'Impératrice'i loomingust. "Me soovisime, et sellel laulul oleks võidu maitse. Imetabaste bändikaaslastega sündis prooviruumis vähese vaevaga lugu, mida ka ise kuulates mõtled, et kus on ikka tehtud!" rääkisid loo autorid, klahvimängija Markus Nurmsaar ja laulja Marta Lotta Kukk.

Before The Outro on ansambel, kelle muusikat on lühikese koosoldud aja jooksul tunnustatud juba ka Uno Naissoo loomingu- ja interpretatsiooni konkursil. Bändi kuuluvad laulja Marta Lotta Kukk, klahvimängija Markus Nurmsaar, kitarrist Robin Mäetalu, bassimängija Claus Riismaa ja trummar Harmo-Ron Kallaste.