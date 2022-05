Suurel nädalalõpufestivalil R2 WKND esinevad "Tiks", "Tjuun in", "Machine Nation" jpt

Sel reedel ja laupäeval mängivad kahes saalis muusikat Raadio 2 DJ-d populaarsetest saadetest: "Urbanism", "Programm", "Bashment FM", "Error Error", "Dubshack", "Tiks", "Tjuun in", "Hard Feeler", "Citylights FM", "Pronto", "[email protected]", "Lil Saade", "Triinemets", "Jazzitup", "Rain Tolk", "Soulmate", "Floorshow", "Still Out", "Lift", "Vibratsioon", "Rhythm Doctor", "HU.mix", "Tallinn Express", "Uus Biit", "Estonian Funk Embassy", "Electro Boogie", "Machine Nation" ja "Öömaja". Muusikat mängivad ka Raadio 2 pikaaegsed saatejuhid Kristo Rajasaare, Marta Püssa ja Pille-Riin Karro.

Lisaks toimub Botiku õuealal Bändisärgilaat, Muusikute Kirbuturg ning töötuba lastele koos lastediskoga laupäeval kell 12-17. Päevane programm on kõigile tasuta ning pileti sündmusele peab soetama alates kella 20st.

Bändisärgilaadal müüvad fänniasju: An-Marlen, DND, Frankie Animal, I Wear* Experiment, Intrepid, Kosmikud, Miljardid, Minimal Wind, Neon Fir, Nihilistkrypt, Ouu, Põhja-Tallinn, Rita Ray, Sibyl Vane, Steps to Synapse, Tankist, Yasmyn ja mitmed teised artistid.

Muusikute Kirbuturg koondab ühe katuse alla kauplema hobi- ja professionaalsed muusikud, pillipoed ning erialaste oskustega inimesed.

Lastealal teeb pisematele diskot "Lil Saate" saatejuht Lill Slim kell 12-13. Alates kell 13 saavad lapsed osaleda pillivalmistamise töötoas.

R2 WKND tuleb koju kätte ka raadio vahendusel reedel kell 20-02 ja laupäeval kell 12-04. Saatejuhtideks on: Marta Püssa, Pille-Riin Karro, Robin Juhkental, Kristo Rajasaare ja Margus Kamlat.

R2 WKND 3.06

R2 WKND 4.06

