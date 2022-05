Raadio 2 suveprogrammi mahub nii muusikafestivale kui ka mitu uut saadet

Raadio 2 pühitseb suveprogrammi sisse 3. ja 4. juunil toimuval R2 WKND-il Põhjala keskuses asuvas Botikus. Kahel õhtul ja ööl mängivad kahes saalis muusikat R2 populaarsete saadete DJ-d ning lisaks toimub laupäeva päeval Botiku õuel Bändisärgilaat ja Muusikute Kirbuturg ning ka töötuba lastele koos lastediskoga. R2 WKND tuleb koju kätte ka raadio vahendusel, saatejuhtideks Marta Püssa, Pille-Riin Karro, Robin Juhkental, Kristo Rajasaare ja Margus Kamlat.

Traditsiooniliselt liigub R2 helibuss ka mööda suviseid Eesti festivale, kus pakutakse head muusikat – tänavuses sõiduplaanis on Võnge Festival Peipsi ääres, Intsikurmu Põlvas ja Eesti Hip-Hop festival Elvas.

Iga suvekuu ühel laupäeval on R2 kavas mahukad erisaated, ehk käivitub mitmetunnine ajamasin nimega "Stereo". Kõlavad iidsed helid, mis on fantastilised ka tänapäeval. Juunis rännatakse 50, juulis 40 ja augustis 30 aastat tagasi ja kujutatakse ette, kuidas kõlanuks Raadio 2 aastatel 1972, 1982 ja 1992. Sarja esimene osa "Stereo '72" läheb eetrisse 11. juunil kell 12–19, päeval kui tähistatakse Elva Rockfestivali 50. juubelisünnipäeva.

Palju põnevat ja uusi tegijaid leiad R2 õhtusest muusikasaadete vööndist, kuhu lisanduvad saated "UK-UK, mina prii!", "Barealic Pop-Up", "Lemmikbändisaade" ning oma autorisarjaga "They Siimi Rollin'" noor bassimuusika produtsent Siimi.

R2 veebijaamade r2extra.ee perre lisandub suve puhul uus liige R2 Chill, mis pakub nimele vastavat muusikavalikut.

Uued saated suveprogrammis:

"Lemmikbändi saade"

Ilmselt on sul neid lemmikbände mitu, aga siia saatesse võid kaasa võtta ainult ühe – sellise ülesande saavad sel suvel Raadio 2 erinevad saatejuhid. Esimeses saates 31. mail Sander Varusk ja Suede.

"Kurbade tüdrukute klubi"

Saade on eetris üle nädala neljapäeval alates 9. juunist kell 21–22. Kurvemat ja vähem kurvemat kitarrimuusikat peavoolust ning servaaladelt. Kantrist shoegaze'ini. Saatejuhid Merit Maarits ja Johanna Tenso.

"UK-UK, mina prii!"

Sügavast pealiskaudseni ja obskuursest vähem obskuurseni. Taavet Kase avastab koos kuulajatega Briti elektroonilise muusika lõputult variatiivset maastikku. Saade on eetris 17. juunil, 15. juulil, 29. juulil ja 26. augustil kell 00–01.

"Bestikad"

L. Eazy kutsub külla erinevaid Eesti elektroonilise tantsumuusika tegijaid, et rääkida skeene saamisloost. Kõlab teemakohane muusika. Sarja esimene saade on eetris 18. juunil kell 18.

"Balearic pop-up"

"Balearic pop-up" on suvise muusika erisaade, kus kuuleb legendaarsest Vahemere saarestikust inspireeritud stiili parimaid palasid. Balearic klassikutest kuni materjalini, mis on nii uus, et jõuab raadioeetrisse esimest korda. Põhiline, et oleks tšill. Saade on alates 31. maist eetris üle nädala, saatejuht on Erki Pruul.

"They Siimi Rollin'"

Saatejuht on noor bassimuusika produtsent Siimi. Saade on eetris 11. juunil, 2. juulil ja 20. augustil kell 00–01.