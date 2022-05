Bianka Soe: avalikus ruumis on oluline mõelda, mis meie ümber toimub

Äsja langes Jüri Ojaveri sinikollane skulptuur kirvest, mis asetseb Jõhvis, kohalike pahameelelaine osaks.

"Tegelikult on see kirves kogu aeg sinine olnud," kommenteeris Bianka Soe. "Tegu on dolomiidist kirvega, mille pealt värv lähebki kergesti maha. / .../ Ja seekord siis tõesti uuendati sinist värvi ja lisati kollane," selgitas ta.

"Hästi tervitatav, et räägitakse avaliku ruumi kunstiteostest ja räägitakse sellest, mida nad esindavad," lausus Soe. "Tihti kunstiteos luuakse kas kindlale võimule või midagi sümboliseerimaks, aga tegelikult hiljem meil puudub võime näha, mis tähendusi see kõik hakkab omandama," lisas ta.

"Kunagi ta ju paigaldati markeerimaks seda, et võeti puid maha," rääkis Soe sinikollasest kirvest. Nüüd on skulptuuril algsele rajamise eesmärgile lisatud tänapäevane mõtestatus juurde.

"Oluline on mõelda avalikus ruumis, mis meie ümber toimub," teatas Soe. "Selline julge akt on väga tervitatav ja me peamegi ju nendele kataklüsmidele mõtlema," lisas ta.

Ühtlasi toimub Telliskivi loomelinnakus 11.-12. juunil festival "Ma ei saa aru", mille eesmärk on selgitada inimestele skluptuuride tähendusi ja kuidas skulptuure üldse tõlgendada.