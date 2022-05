Johnny Deppi ja Amber Heardi kohtumenetluse otseülekanne jõudis lõpule

Johnny Depp süüdistab eksnaist Amber Heardi valeväidete esitamises ja tema maine kahjustamises, mille tagajärjel näitleja ka näiteks "Kariibimere piraatide" uuest filmist eemaldati. Deppi kohtuhagi eesmärk on tõestada, et Heard on laimanud teda pahatahtlikult.

Deppi ja Heardi kohtumenetlus kestis otseülekandes kuus nädalat, mille vältel sai tööpäeviti otseülekandes kuulata nii Johnny Deppi ja Amber Heardi kui ka nende tutvusringkonna inimeste tunnistusi.

Reedel, 27. mail esitasid mõlema osapoole advokaadid vandekohtule kokkuvõtvad argumendid kohtuasjast. Johnny Deppi advokaat teatas, et Depp "pole püha" ning "tal on oma vigu, mida ta ka tunnistab, ent vägivaldne väärkohtleja ta pole".

"Enne Amber Heardi pole ükski naine kunagi väitnud, et nüüdseks juba 58-aastane Johnny Depp on neid löönud või kuidagi väärkohelnud," lisas Deppi advokaat.

Deppi advokaadi sõnul on palju fakte, mis tõestavad, et Amber Heard valetab. "Lõppude lõpuks on teil ainult Amber Heardi enda sõna - kas te usaldate seda?" teatas ta.

Amber Heardi advokaat lausus omalt poolt kokkuvõtteks vandekohtule, et "asi on lihtne". "Kui te usute, et Depp oli kasvõi ühe korra vägivaldne Heardi suhtes, siis on teie töö väga kerge," teatas ta. "Siis saate te mitte ainult Deppi väited ümber lükata, vaid ka Heardi vastuhagi kinnitada."

Kui vandekohtu 12 liiget jõuavad ühisele otsusele, saab kohtuasja lõpptulemuse teada juba sel nädalal.