Neil Young avaldab juulis albumi, mis valmis juba aastal 2001

""Toast" on täiesti omaette album," kirjutas Young ametlikus avalduses. "Erinevalt teistest albumitest, on "Toast" niivõrd kurvameelne, et ma ei suutnud seda avaldada. Ma lihtsalt jätsin selle vahele ja hakkasin uut albumit tegema. Ma ei suutnud seda käsitleda tol ajal. 2001. aastal," tutvustas Kanada laulja-laulukirjutaja.

"Muusika uuel albumil on suhtest," ta lisas. "Vahel inimesed tunnevad, et suhe on juba halvaks läinud, aga veel ei ole lahku mindud. Üks osapooltest tunneb, või mõlemad tunnevad, et suhte lõpp on lähedal. 2001 oligi see aeg," rääkis Young, millest album loo jutustab.

Neil Young salvestas albumi 21 aastat tagasi San Franciscos.

Uus album "Toast" ilmub 8. juulil.