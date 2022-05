Noor Eesti muusik Agni avaldas oma esimese albumi

Agni-Sandia Hallik (artisti nimega AGNI) on Eesti kitarrist, laulja ja helilooja. Ta on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia klassikalise kitarri interpretatsioonieriala magistriõppe cum laude, on õppinud ka kahel korral üliõpilasvahetuses: Roomas Santa Cecilia Konservatooriumis klassikalist kitarri ja Saint Louis College of Music'us jazz-kitarri.

"Album "Nõianeitsi" viib kuulaja võlu- ja fantaasiamaailma. Läbi kitarrimuusika ja kaunite laulutekstide jõuab publikuni jutustus loodusest, armastusest, müstilistest olenditest ja elu ilust. Muusikale lisavad värvi erinevad basspillid ja saksofon ning kokku kõlab eesti keelne folk-jazz muusika," selgitas Agni.

Kuula albumit "Nõianeitsi":