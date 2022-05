Ansambel Lonitseera avaldas debüütalbumi "Tapeet"

Lonitseera on 2019. aastal alustanud Tartu bänd, kuhu kuuluvad lisaks solistile Kaisa Kuslapuule veel Katariina Tirmaste (flööt, taustvokaal), Kristin Kaha (taustvokaal), Mart Nõmm (kontrabass) ja Tõnis Kirsipu (löökpillid). "Tapeedi" salvestas ja järeltöötles Sten-Olle Moldau, albumikujunduse autoriks on Katarina Skott.

"Meie muusikas on loo jutustamine sujuv kergliiklustee läbi omaenda maailma – mille keskmeks on kindlasti Tartu – ja siis veel paar tiiru ümber. Ikka tõrv ja mesi, aga oma timmitud absurdsuses. Ja noh, nalja peab ka saama. "Tapeet" on ühtaegu muie ja ohe. Kutsume kuulajat mängule ja pillume kindaid ka eesti popmuusika klassika poole: viiteid leiab siit sama palju kui korralikust Tartu Ülikooli lõputööst," selgitas bändi solist, muusika ja sõnade autor Kaisa Kuslapuu.

Albumi esitluskontserdid toimuvad 9. juunil Tartus Genialistide klubis, 10. juunil Viljandis Mulks vinoteegis ja 17. juunil Tallinnas Philly Joe's jazziklubis.