Tallinnas avati esimene seaduslik grafitisein

Ebaseaduslikult joonistajate üheks meelispaigaks tunduvad olevat pisut pimedad ja kinnised tunnelid. Ülemistele on erinevaid käekirju aastate jooksul kogunenud sadu.

Ülemistel, nagu ka mujal linnapildis, on grafiti keelatud. Pärnu maantee viadukti all avati aga linna esimene seaduslik grafitisein, millele andsid jumet kohalikud kunstnikud.

"Mina joonistan papagoid, täpsemini siis tukaani. See on paradiisipapagoi. Mulle väga meeldivad linnud ja tegelikult ma olen Tallinnas juba mitu linnugrafitit joonistanud. See on üks sellest seeriast," rääkis Emilia.

Daniili teos on süngem. Temal valmib elektrilaenguga ümbritsetud Jeesus. Daniilil pole selle vastu midagi, kui keegi tema töö üle joonistab.

"Ma ei mäleta, kes ütles seda, aga kui sa joonistad, siis selline moment, see on sinu töö. Kui see on tehtud, siis juba ei ole sinu töö," rääkis ta.

Sobimatute kritselduste vältimiseks teeb järelevalvet politsei, kuid peamise korrektuuri teevad kunstnikud ise.

"Legaalse seina maagia ongi selles, et reegleid väga ei olegi. Kui keegi tunneb, et ta soovib ennast väljendada just siin, siis palun, olete teretulnud, aga ma pean mainima, et kunstnike seas on levinud väga lihtsad reeglid. Ehk siis ei ole õige oma loominguga kedagi solvata ja tuleb teiste loomingut ka austada," selgitas Tallinna kesklinna linnaosavanema asetäitja Nikita Groznov.

Reegleid rikkudes kaetakse joonistus musta värviga, mis toimib järgmisele kunstnikule puhta lõuendina.

"Need seinad on elavad seinad ja mida te näete täna, võib-olla homme on juba teised pildid siin. Ja kui mingi radikaalne asi hakkab siia ilmuma, siis tänavakunstnikud ise joonistavad üle," rääkis mobiilse noorsootöö peaspetsialist Aleksei Jefimov.

Linn plaanib avada ka teise grafitiseina. Kuhu ja millal, on esialgu saladus.