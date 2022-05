Eesti esimene rokkfestival taaselustatakse sel suvel

Erilist reklaami rokkfestivalile ei tehtud, ent ometi tuli sinna 3000-5000 noort. Festivalil esines üle 10 ansambli.

"Hästi palju ja hästi pikajuukselisi inimesi oli," kommenteeris festivalil esinenud Fix trio liige Evald Raidma esimest mälestust, mis talle festivaliga meenus. "Möllasid hirmsat moodi. Tagusid vastu lava ennast ja pärast kuulsin, et arstidel oli tegemist olnud siin, et kohalikel pinde välja korjata käte seest," teata ta "Ringvaates".

"Kõige ägedam oli see, et kõik siin oli ääreni rahvast täis," meenutas Raidma. Rahvahulka nähes teadsid muusikud, et peavad andma energiat täis esinemise.

"See oli energia jagamine," kommenteeris ka Fixi kitarrist ja trummar Väino Lans esinemist tolleaegsele publikule. "Midagi ei tohtinud, aga kõike tehti," viitas ta sellele, et ansambel mängis ka Black Sabbathi lugusid.

Esinemise eest raha bändiliikmed ei saanud, kuid pärast festivali jagati tasuta süüa-juua Elva kultuurimaja järelpeol.

"Pilet oli 1 rubla vist," meenutas endine Elva kultuurimaja direktor Kalev Eek. "Noh, seal oli ikka väga palju valelikkust," viitas Eek kavale, mida festivali jaoks koostati, et seda korraldada saaks. Näiteks ei tohtinud välismaiseid lugusid toona esitada. "Seda me teadsime küll, et kavasse kõike panna ei või," meenutas ka endine Elva kultuurimaja instruktor Reet Käppa.

"Me olime julged - ei osanud karta, ei tahtnudki karta" teatas Käppa. Ta lisas, et ka teised kolleegid uskusid nende ettevõtmisse. "Et nii palju rahvast kokku tuli, seda me ei osanud ise ka arvata," lisas ta ning lausus, et pärast karistati küll korraldajaid käskkirjadega.

11. juunil peetakse Elva lauluväljakul ainulaadne sündmus, kus paljud vanad rokkbändid viimast korda kokku tulevad. Tänavusel sündmusel esinevad: Urmas Kruuse Bänd, Fix 72, Müstikud, Fööniks, All Stars 66, Syrius, Väntorel, Magnetic Band, Meie, Suuk ja Kogudus.