Ilmus esimene foto "Indiana Jonesi" viienda osa võtetelt

"Indiana Jonesi" viiendas osas mängivad peale Harrison Fordi ka näiteks Antonio Banderas ja Mads Mikkelsen ning teada on, et film esilinastub 2023. aasta suvel.

"Indiana Jonesi" viienda osa režissöör on James Mangold, kes on kandideerinud Oscarile oma töödega "Logan" ja "Ford v Ferrari". Esimest nelja "Indiana Jonesi" filmi juhtinud Steven Spielberg lööb seekord kaasa produtsendina.

In 2023, Harrison Ford returns as the legendary #IndianaJones. Check out this first look of the new James Mangold-directed film. pic.twitter.com/ALs82tsmXw