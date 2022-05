"The Ellen DeGeneres Show" lõpetas tegevuse

Ellen DeGeneres tegi oma viimases jutusaate osas kokkuvõtte 19. hooajast. Eraldi tõi saatejuht välja selle, kuidas tänu tema saatele on ühiskonna suhtumine LGBTQ kogukonda aastate vältel muutunud.

"20 aastat tagasi, kui proovisime saadet maha müüa, ei uskunud keegi, et see õnnestub. Mitte sellepärast, et see oli teist laadi saade, vaid sellepärast, et mina olin teistsugune. Väga vähesed telejaamad tahtsid saadet osta ja siin me oleme 20 aastat hiljem ... tähistamas seda hämmastavat reisi üheskoos," rääkis DeGeneres.

"Kui me seda saadet alustasime, ei saanud ma saates öelda "gei". Ma ei tohtinud öelda sõna "gei". Ma ütlesin seda kodus küll palju," teatas ta, kuidas aastatega jutusaate kriteeriumid muutunud on.

"Kui ma siit 19 aastat tagasi välja kõndisin, ütlesin, et see on suhte algus. Ja täna ei ole see mitte suhte lõpp - see on rohkem nagu väike paus. Te saate nüüd teisi jutusaateid vaadata. Ma näen nüüd aeg-ajalt teistsugust publikut," rääkis DeGeneres saadet lõpetades.

DeGenerese viimases saates olid külalisteks Jennifer Aniston, Billie Ellish ja Pink. Aniston oli üks jutusaadet enim külastanud kuulsusi, astudes saates üles 20 korda.