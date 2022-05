Ed Sheerani albumile "=" lisandus üheksa uut lugu

Ed Sheeran andis välja albumi "=" kontserttuuri eriversiooni "= (Tour Edition)", kuhu on lisandunud üheksa uut lugu, millest neli on ka varem avaldamata.

Möödunud aasta lõpus ilmunud oli esialgu 14 muusikapala, millele lisandusid nüüd neli seni avaldamata lugu ning samuti varasemalt ilmunud lugude uued versioonid: "Afterglow", "The Joker And The Queen (feat. Taylor Swift)", "2step (feat. Lil Baby)", "Bad Habits (feat. Bring Me The Horizon)" ja koos Fireboy DML-iga ilmunud lugu "Peru". Stuudioalbumi "=" lugusid on digiplatvormidel kuulatud tänaseks pea 5 miljardit korda.

Ed Sheeran on oma kontsertturneega jõudnud hetkel Suurbritanniasse ning annab augustikuus kontserdid ka näiteks Soomes, Rootsis, Taanis, Poolas.

Kuula albumi "=" täiendatud versiooni: