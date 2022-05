Galerii: Londonis toimus virtuaalne kontsert "ABBA Voyage"

Kontserdi muutis eriliseks aga see, et lavale ei astunud mitte legendaarne Rootsi ansambel ise, vaid nende virtuaalsed teisikud, kes esitasid valiku ABBA hittlugusid, vahendas BBC. Bändiliikmed astusid lavale vaid kontserdi lõpus, et rahvast tänada.

Virtuaalse kontserdiga alustati tööd juba 2016. aastal, virtuaalsed bändiliikmed jäljendavad ABBA-t nende 1970. aastate tipphetkedel. Selleks, et et virtuaalsed tegelased jõuaksid publiku ette, pidid kõik bändiliikmed kandma spetsiaalsed ülikondi, milles neid filmiti, et skaneerida nende keha liikumist ja miimikat.

Korraldajad rõhutavad, et kuigi lavale astuvaid tegelasi nimetatakse hellitavalt "ABBA-tarideks", siis ei ole tegemist ikkagi 3D-hologrammidega. Bändiliikmeid saab näha hoopis hiiglaslikul 65 miljoni piksliga ekraanil, kuid valgusefektide ja projektsiooniga tekitatakse ruumiline efekt.

Suures osas tuli kontserdil ettekandele legendaarne bändi repertuaar, kuid kavasse mahtusid ka kaks mullu ilmunud lugu "Don't Shut Me Down" ja "I Still Have Faith In You".