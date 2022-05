Richard-Erik Järvi: "Top Gun: Maverick" on ideaalne kassahitt

Sel nädalal jõuab kinodesse režissöör Joseph Kosinski film "Top Gun: Maverick", mis on järg 1980. aastate kultusfilmile. Filmifänn Richard-Erik Järvi kinnitas, et värske linateos on igati õnnestunud.

Järvi sõnul tasus igati 1986. aastal ilmunud "Top Gunile" järg teha. "Ja väga hea, et nad ootasid selle õige aja ära," ütles ta ja lisas, et Tom Cruise on selle järje tegemist viimased 20 aastat edasi lükanud, öeldes, et kui pole piisavalt eriefekte või head lugu, siis ta ei soovi seda teha. "Nüüd on aga kokku pandud üks ideaalne kassahitt."

"Ma ütleksin, et loo osas on järg sarnane esimesele ja ega jalgratast ei leiutata," ütles ta ja mainis, et "Top Gun: Maverick" võttis kogu selle nostalgia, mis originaaliga kaasas käis, ja ehitas sinna peale tehniliselt ja emotsionaalselt veel parema filmi. "Kui paljud ootavad siit ainult peadpööritavat action'it, siis filmis on ääretult palju emotsioone ja taskurätik tuli korduvalt välja otsida."

"Kõige tugevam on see film just lennukite osas, sest "Top Gun: Maverickis" pole kasutatud rohelist ekraani, eriefekte on minimaalselt ning kõik näitlejad astusid ka ise kokpitti, Tom Cruise tegi kõik lennustseenid ise," sõnas Järvi ja mainis, et näitlejate näost on näha, kuidas gravitatsioon moondab neid. "See on film, mida peab kinos nägema, sa tõesti oled näitlejatega koos kokpitis."

Kuigi Tom Cruise saab mõne kuu päeva 60-aastaseks, siis filmis ta selle tõttu järelandmisi ei tee. "Need rollid, mida ta teha tahab, need vajavad igavest noorust, mida ta filmides on näidanud," tõdes ta ja lisas, et Cruise suudab ilmselt veel maksimaalselt viis aastat tipus püsida. "Loodaks, et õige pea saab temalt näha ka tugevamaid draamarolle."