Curly Strings: uue sära leidmiseks peab vaeva nägema

"Alguses ta läheb nagu iseenesest, aga selleks, et seda hoida ja leida uut sära, siis peab ikka vaeva nägema ja ka endale aega ja võimalusi andma. Alati igas proovis ei tulegi säravat lugu, aga teinekord tuleb jälle esimesest noodist ning läheb hästi lihtsalt," teatasid bändiliikmed, et pidev töö tegemine on olnud nende edu alus.

"Esineda ja puhata," kommenteeris Eeva Talsi ansambli plaane tänavuseks suveks. Tema sõnul oli eelmise aasta suvi väga esinemisrohke ning sel suvel tahavad bändiliikmed, et oleks ka aega suve nautida.

"Järgmisel aastal, kui meie esimene plaat saab kümne aastaseks - kõige tähtsam plaat, ma arvan, siiani / .../ seda tahaks küll tähistada ja praegu mõlgutame mõtteid, kuidas seda teha," vihjas Talsi tuleva aasta plaanidele.

"Meil on praegu päris palju selliseid, kes on coachid ... need, kes ütlevad, kuidas peab elama," rääkis Talsi, millest ansambli viimaselt plaadilt pärit lugu "Homme algab mul uus elu" inspireeritud on. Lugu kõlas ka saates. "See lubadus, mida sa annad, et ma nüüd homme hakkan trenni tegema ja homme ma olen hästi tubli, söön hästi tervislikult ja ma ei joo alkoholi," lisas ta, mis veel lugu tegema inspireeris.

Talsi sõnul pole bänd kunagi alkoholilembeline olnud ega enne esinemisi napsitanud, sest muidu ei suudaks nad kvaliteetselt esineda ja isegi laulusõnad võivad meelest ära minna. "Me katsetasime selle ära," viitas Talsi ühele korrale aastaid tagasi, kui tähistati sõprade seltsis ansambli esimese plaadi ilmumist.

"Ma usun, et meie muusika on ikkagi selline, mis nõuab natuke süvenenumat kuulamist," arvas ansambel. Bändiliikmed kinnitasid, et neile meeldib endiselt muusikat tervikliku albumina välja anda, mitte lihtsalt singleid avaldada. "Endal on hea tunne muusika sellisel kujul ikkagi välja anda. See on meie jaoks õige."