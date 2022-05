Justin Timberlake müüs maha kogu oma muusikakataloogi

"Ma olen elevil uue koostöö üle Hipgnosisega – nad hindavad artiste, nende loomingulist tööd ning nad on alati tugevalt toetanud laulukirjutajaid ja lugude jutustajaid. Ma ootan huviga, mis selles uues peatükis hakkab toimuma," kommenteeris Timberlake.

Hipgnosis Song Management on tegutsenud vaid neli aastat, kuid on selle aja jooksul suutnud muusikamaailmas tugevalt kanda kinnitada, ostes muusikakataloogi osalusi sellistelt artistidelt, nagu Neil Young, Shakira, The Red Hot Chili Peppers, The Chainsmokers jpt.