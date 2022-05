Koolitantsu Kompanii suvelavastus otsib tantsijaid

Festivali Koolitants peakorraldaja Raido Bergsteini sõnul on Koolitantsu Kompanii lavastuste eesmärk pakkuda noortele tantsijatele väljakutseid, mida Eesti tantsuhuvihariduse maastikul muidu napib. "Koolitantsu Kompanii lavastusprotsessid on mõeldud neile noortele tantsijatele, kes soovivad oma tantsuõpingutes süvitsi minna ning töötada koos teiste tantsukoolide tantsijatega ja professionaalse lavastustiimiga".

Koolitantsule iseloomulikult on võimalus koos tantsida nii suurematest kui ka väiksematest kohtadest tulnud ning erinevaid tantsustiile ja -žanre valdavatel tantsijatel. Bergsteini sõnul leitakse kõigile lavastuses sobiv roll.

Rakvere Kultuurikeskuse direktori Eve Alte teatel on uudsel Vallimäel väga erinevaid sündmusi toimunud, kuid selline üle-eestiline ja suurejooneline tantsulavastus on seal esmakordne. "Mul on tohutult hea meel suurepärase koostöö üle Eesti Tantsuagentuuriga ning ootan põnevusega, mil noorte ja andekate tantsijate etendus "Udus või ilmsi" täidab Rakvere Vallimäe oma positiivse energiaga," lisas Alte.

Eraldi kandideerimine on avatud solistidele ja truppidele. Osalema oodatakse julgeid, kohusetundlikke ja õpihimulisi noori tantsijaid. Show- ja tänavatantsu solistide kohtadele toimuvad esinemisproovid 29. mail Tartus ja 15. mail Tallinnas.

Tantsutruppide registreerimisel tuleb lisaks registreerimisankeedile saata ka trupi video, et lavastustiimil oleks ülevaade tantsijate tantsustiilide ja -žanrite kogemusest. Truppide video saatmise tähtaeg on 15. juuni.

Koolitantsu Kompanii "Unes ja ilmsi" koreograafid on Kadi Aare ja Maarja Pruuli, kes on varem lavale toonud 2018. aastal Eesti vabariigi sajandaks sünnipäevaks valminud ning Tallinnas, Võrus, Viljandis, Paides ja Tartus lavale jõudnud kompanii kümnenda lennu lavastuse "Ärka üles".

Alates 2015. aastast on Koolitantsu Kompanii lavale toonud Ruslan Stepanovi, Argo Liigi, Ingrid Jasmini, Liisa Laine, Andre Laine, Elina Tamme ja teiste koreograafide lavastusi. 2020. aastal valmis üheteistkümnenda lennu tantsufilm "Jäljed".

"Unes ja ilmsi" etendused toimuvad Rakvere Vallimäel 19. ja 20. augustil. Lisaks tantsijatele on lavastusse kaasatud lauljad ja live-bänd. Festivali Koolitants korraldab Eesti Tantsuagentuur.

Rohkem infot leiad Koolitantsu kodulehelt.