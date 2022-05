Eesti koorilauljate video on jõudnud kahe päevaga miljoni vaatajani

Lisaks erinevate YouTube'i kanalite vaatamiste arvule on muusikavideot "Oi u luzi chervona kalyna" ühendkoori esituses jaganud nii Ukraina telekanalid, uudisteportaalid ja poliitikud kui ka mitmed suure jälgijaskonnaga ühiskonnategelased üle kogu Euroopa. Kõigi kanalite peale kokku on videot Eesti laulukoorist näinud vähemalt miljon inimest üle maailma.

Ühislaulmise eestvedaja ettevõtja Enno Rätsepa sõnul on tagasiside olnud äärmiselt positiivne. "Inimesed on lummatud laulu võimsast esitusest. Lisaks tundub kommentaare lugedes, et video on osutunud kaudselt ka Eesti maine kujundajaks. See ei olnud küll eraldi meie eesmärk, aga video tõttu märgatakse eestlaste abivalmidust ning paljud kommenteerijad lubavad tulevikus Eestit külastada," rääkis Rätsep. "Aga kõige olulisem on siiski see, et ukrainlased näevad, et neid toetatakse."

Helilooja Jonas Tarm, kes tegi laulule neljahäälse kooriseade, on kindel, et video annab ukrainlastele moraalset tuge. "Mõne päevaga puudutas video paljude inimeste südameid ja ka annetusi on Ukraina heaks kogunenud väga suures summas. Need, kes nägid videot, märkasid kohe, et laulsime kogu südamest. Eestlased saavad edasi aidata ka sellega, et jagavad videot oma sõpradele ja tuttavatele üle kogu maailma," lisas Tarm.

Fotograaf Kaupo Kikkas loodab, et MTÜ Slava Ukraini saab kogutud rahaga veel rohkem humanitaarabi pakkuda. "Ukraina idarindel on sõjategevus hoogustunud ja igasugune abi on väga vajalik. See, kuidas ukrainlased seal vastu peavad, on uskumatu vaprus ja vähim, mida meie teha saame, on toetada moraalselt ja finantsiliselt – ühislaulmise video seda eesmärki ka saavutas," lausus Kikkas.

22. mail kogunesid Tallinna Lauluväljakule tuhanded koorilauljad ning laulsid Ukraina laulu "Oi u luzi chervona kalyna", millele kirjutas neljahäälse kooriseade helilooja Jonas Tarm. Dirigent Hirvo Surva juhtimisel esines solistina 11-aastane Ukraina päritolu tüdruk Varvara Bražnik ning temaga ühinesid ühendkoorina tuhanded lauljad üle kogu Eesti, teiste seas ka Kersti Kaljulaid, Ivo Linna, Kristjan Järvi, Aarne Saluveer, Tõnu Kõrvits ja üle saja laulukoori. Salvestust näidati 23. mai õhtul ETV-s ning 30 minuti jooksul koguti televaatajate abil üle 120 000 euro humanitaarabiks Ukrainale.