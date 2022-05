Näitleja Sander Rebane avaldas esimese singli "Yeah"

Sander Rebase ehk Sassi muusika on alternatiiv-popilik, segu hip-hop'ist, R'n'B-st, IDM-ist ja LO-FI-st

"Olen ligemale aasta oma lugusid kirjutanud ning õppinud Georg Otsas Taavi Paometsa käe all muusikaproduktsiooni, kuid seniajani on kõik loodu sahtlisse jäänud. Õrna värelusega südames otsustasin, et on aeg see ikkagi välja anda," selgitas Rebane.

""Yeah" on ehk minu kõige popikam lugu ning sai oma alguse ühel öisel vööndil sõites Tallinna-Pärnu maanteel, peas tiirlemas mahlased unistused olukordadest, millesse inimlik viisakus minna ei lase. Kui tahad lasta lahti, kuid ei luba. Loodan, et see niiske kujutelm tuleb ka läbi," lisas ta.