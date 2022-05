Traffic avaldas muusikavideo loole "Viis hommikut"

"Kuna vanasti, enne seda aega, kui mina Trafficus olin, oli kombeks teha videod pulliga, lennata huumoriga peale ja vaadata, mis juhtub, siis tekkis mõte tulla selle vanakooli juurde tagasi. Sealt see idee hakkas rulluma ja lõpuks sinna ta jõudis," selgitas Sarapuu.

Videos kehastavad nad endast paarkümmend aastat vanemaid mehi. "See on vaade meie tulevikule."

Rääkides sellest, et mõni vanem inimene võib end sellest videost tunda solvatuna, märkis Laas, et põhjust selleks pole. "See video teeb nalja meie üle. Ainult meie üle. Me videote üks tugevamaid hetki ongi see, et me ei karda teha enda üle nalja. Ei karda jääda ise lolliks."

Loo video näitab Laasi sõnul seda, et vahet pole, kui vana sa oled – sõpru tuleb hoida ja ka vanast peast nendega läbi käia ning hängida. "Loodame, et tulevik on nii helge nagu see video," lisas Sarapuu.

Loo "Viis hommikut" muusika ja sõnade autorid on Stefan Airapetjan, Markkus Pulk ja Vallo Kikas. Produktsiooni, mix'i ja master'i tegi Vallo Kikas.