Balletitantsija Triinu Upkin andis välja teise singli "Kiisu"

Triinu Upkin avaldas oma esimese singli mai algul, emadepäeva eel ning see kannab pealkirja "Emale". Nüüd sai tantsija valmis enda teise singli pealkirjaga "Kiisu".

Upkini sõnul räägib laul kelmikas-sarkastilises vormis naiste elu pahupoolest. "Minu jaoks on see lugu kammitsaist, mida me iseendile mingisuguse absurdse fassaadi või püüdmatu ideaali nimel oleme valmis seadma ja ka imelisest võitlusvaimust, mida nende kaitsmisel üles võime näidata," selgitas ta.

Seekordne singel valmis koos muusikavideoga. Triinu peab video produtseerimist ja selles laulu peategelaseks kehastumist lõbusaks väljakutseks. "Esimesel vaatamisel võib ehk loo sõnum segaseks jääda, sest videogi järgib meela kiisu taktikat, ega anna oma sügavamat sisu kergesti kätte," märkis Upkin.

Vaata Upkini uue singli muusikavideot siit:

Loo sõnad on Upkin samuti ise kirjutanud.