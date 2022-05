Kirna mõisa perenaine: lilleilu peaks jätkuma veel kaheks-kolmeks nädalaks

Kirna mõisapargi aias on õide puhkenud värvikirevad tulbiväljad ja lilleilu jätkub seal juuni esimeste nädalateni. Mõisa perenaine tutvustas, kuidas lilleväljad rajatud on ning mis eristab Kirna mõisaparki Hollandi Keukenhofi pargist.

"Kirna mõisapargis tulpe kokku lugeda on pea võimatu," tutvustas Tuuli Org "Terevisioonis". "Kolm aastat tagasi me istutasime siia suurusjärgus 200 000 tulpi. Mõned on neist välja läinud, aga ka juurde oleme istutanud – eelmisel aastal 11 000 ja viimati 65 000 tulpi," selgitas ta.

"Me oleme sellel aastal istutanud tulpe nii, et oleks nii hilisemaid kui ka varasemaid õitsejaid ja tõepoolest, esimesed õied läksid lahti juba mitu nädalat tagasi, vaatamata hästi külmale kevadele. Lilleilu peaks sellel aastal jätkuma veel vähemalt kaheks-kolmeks nädalaks," rääkis Org.

"Me oleme siin kokku lugenud 60-70 ringis sorte," lisas mõisa perenaine. "Aga eelmine aasta sai lisatud 40 sorti," ütles ta.

"Lisaks sellele, et me vaatame tulpide kõrgusi ja õitsemisaega, siis me vaatame kindlasti ka kujunduses värve," jätkas Org. "Me mängime kõik need peenrad kokku ka pargis olemasoleva kõrghaljastusega ja põõsastikega," lisas ta.

"Ma julgen arvata, et ega nad palju Hollandi Keukenhofile alla ei jää," lausus mõisa perenaine. "Kuigi jah, me oleme nagu sääsk elevandi kõrval."

"Mis me veel omakorda oleme teinud väga teistmoodi kui Holland, on see, et me oleme säilitanud kõik looduslikud lilled. Me ei niida näiteks ka võilille maha, enne kui ta on läbi õitsenud," lausus Org.