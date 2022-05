Kelly Sildarust tehti Barbie: olen lõpptulemusega väga rahul

Kadriorus toimus kolmapäeval Kelly Sildaru eeskujul tehtud Barbie-nuku esmaesitlus. Sildaru on esimene eestlane, kelle järgi maailma legendaarseim nukk on valmis tehtud.

Nukk valmis Barbie ülemaailmse algatuse Dream Gap raames, mille eesmärk on aidata tüdrukutel tänu positiivsetele eeskujudele eneseusku suurendada.

"See on minu jaoks väga suur asi ja tunnustus, et just mind on valitud sinna Dream Capi kampaaniasse ja ma olen tüdrukutele eeskuju. See on suur ja armas tunnustus," märkis Sildaru "Ringvaates".

Nuku tegemise protsess algas 2020. aasta kevadel, aga pandeemia tõttu jäi kogu asi pausile. "Sügisest hakkasime uuesti sellega tegelema. Põhimõtteliselt ma kodus panin riided selga, võtsin suusad kätte, tegin pildi ja saatsin neile. Selle järgi nad hakkasid nukku tegema."

Kuigi Sildaru ütles neile ka oma umbkaudse pikkuse, pole ta kindel, kas seda arvestati. "Üldiselt tehti nukk valmis piltide järgi."

Barbie'le on ette heidetud, et ta ei ole päris realistlik. Sildaru tunnistas, et ta ei mõelnud kordagi selle peale, et talle on tähtis, et tema nukust ei tehtaks n-ö Barbie-versiooni.

"Kui on Barbie, siis isegi siis, kui ta on ebarealistlike mõõtmetega, on ta ikkagi Barbie. Kui tal minu riided seljas on, siis ta ongi minu Barbie. Ma ei osanud tol hetkel nii palju mõelda selle peale, et ta võiks olla rohkem minu kehakujuga. Ma olen lõpptulemusega väga rahul."

Osta seda nukku kusagil ei saa, sest Dream Capi projekti raames valmis ainult üks eksemplar. "Praegu on ta minuga natuke aega kodus, aga ühel hetkel paneme selle kuhugi välja teistele ka vaatamiseks. Mis ta mul seal ikka kodus kapis tolmu kogub."