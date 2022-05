Aerosmithi Steven Tyler läks võõrutusravile ja tühistas esinemised

"Nagu paljud teist teavad, on Steven kainuse kallal aastaid töötanud. Pärast jalaoperatsiooni tegemist – mis oli vajalik esinemisteks – ja valuvaigistite võtmist, et valu ohjata, toimus tal kainuses tagasilangus ning nüüd on Steven kirjutanud end vabatahtlikult võõrutusravile, et keskenduda oma tervisele ja taastumisele," seisis bändi ametlikus avalduses.

"Meil on tõesti kahju teatada oma fännidele ja sõpradele, et peame tühistama juuni- ja juulikuu esinemised Las Vegases, kuni Steven keskendub oma heaolu tagamisele," lisas bänd.

Tyler on avameelselt rääkinud sõltuvusprobleemidest juba varemgi ning esimest korda läks laulja võõrutusravile 1980-ndate lõpus. Viimastel aastatel on tema põhiprobleemiks olnud aga ortopeediline trauma labajalgades, mis liikudes valu teeb ja mille leevendamiseks ta valuvaigisteid kasutab.

Kui kõik läheb plaanipäraselt, lubas Aerosmith tagasi lavadel olla juba selle aasta sügisel.