Lennal ilmus uus singel "Mida minuga teed"

"Tavaliselt on igatsus esmapilgul kellegi suunas – mingi isiku suunas – ning kohe tuleb mõttesse suhteteema. Tegelikult seda lugu lauldes ja praegu kuulates, mõeldes tekstile ja möödunud talvele – tunnen, et see lugu on igatsus kevade järele. Selle aja järele, kus lõpeb pimedus ja algab valgus," tutvustas Lenna, mida uus singel tema jaoks sümboliseerib.

"Mida minuga teed" muusika ja sõnade autor on Londonis resideeruv Iiris Vesik, kes ühtlasi lõi kaasa ka kaasprodutsendina.

"Mul on väga, väga heameel, et sain lõpuks koostööd teha naisloojaga. Iiris on tõesti väga eriline naine. Pean tunnistama, et olen teda alati pisut kartnud, kuna ta on nii eriline, julge ja teistmoodi. Aga pärast mitmendat kohtumist sain aru, et pole vaja karta – ta on nunnu, armas ja pisike nagu ma ise," selgitas Lenna.

Iirise sõnul on Lenna naine nagu tulesäde. "Lenna on elav, kirglik ja uudishimulik. Lauldes täiuslikkuse poole püüdlev ja enese suhtes väga nõudlik. "Mida minuga teed" laulus püüdsime tabada tema hääle tekstuurset poolt ning laulus olevat sisemist pinget ja pinevust. Minu lemmikosa tema esitusest on teises refräänis olevad hääle krabinad – nagu tema sees olev tuli krabiseks põledes," kommenteeris Iiris.

Kuula Lenna uut singlit "Mida minuga teed" siit

Lenna uue singli ilmumisele aitasid kaasa ka Sam Richards (produtseerimine ja muusika) ja Minerva Pappi (mastering).