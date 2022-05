Winny Puhhi bändiliikmete ansamblid astuvad kõik ühel festivalil järjest üles

"Aednike mõte on see, et turul on igasuguseid ansambleid ja kasu pole midagi. Me oleme ära täitnud tohutu vaakumi," selgitas Ove Musting, kelle sõnul jagab bänd nii aia- kui ka elualast nõu.

Musting on ka ise aias kibe käsi, kuid ütles, et kasvatab vaid taimi, mida süüa saab: "Lilled mind üldse ei huvita!"

Kõik Winny Puhhist alguse saanud bändid tegutsevad aktiivselt ning Indrek Vaheoja sõnul käib praegu kõige tihedam töö Redeliga.

Sügise hakul korraldataval festivalil on plaanis kõik neli bändi järjest lavale lasta, peaesinejaks on Winny Puhh. Mustingu sõnul tuleb nüüd hakata välja selgitama, mis järjekorras lavale astutakse ehk kes on see õnnelik, kes esimesena lavalt maha saab.