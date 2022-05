Hispaanias elav eestlane sealsest kuumalainest: tuleb keeruline suvi

Hispaanias kerkis eelnevatel päevadel temperatuur 36 kraadini. "Alates kella kahest, kui on kõige kuumem päeva osa, panevad paljud poed uksed kinni ja tegelikult inimesed ise ka tänavale ei lähe," rääkis Veližanin "Terevisioonis".

"Eestis ei lähe inimesed tänavale, kui on väga külm, aga siin ei lähe inimesed tänavale, kui on väga kuum," selgitas Veližanin erinevust Eesti ja Hispaania vahel. "See on tõesti eluohtlik. Erinevalt USA-st kasutatakse siin konditsioneeri palju mõõdukamalt, ikkagi üritatakse säästa," teatas ta. "Kergendust saab kell üks öösel."

"Ega see pole tavaline ilm. See kuumalaine on absoluutselt anomaalne ning on tulnud üks kuu varem, kui seda oleks võinud oodata. Kõige varasemad kuumalained on tavaliselt saabunud juuni keskpaigas ja praegu on alles maikuu. See maikuu on üks kuumematest, mis Hispaanias on olnud viimaste aastakümnendite jooksul. Keskmine temperatuur on siin 15 ja 30 kraadi vahel," lausus Veližanin.

"Minu lemmiksoovitus oli see, et nautige värskendavaid hispaania toite, näiteks tomatisuppi ja muid roogasid, mis Vahemere rannikul populaarsed on," viitas ta uudistest läbi käinud soovitustele.

"Kuuma tuleb kindlasti veel. Mõned päevad on jahedamad, aga nädalalõpus kerkivad temperatuurid jälle 30 kraadini," ütles Veližanin. "Mis tulevik ette toob – me ei tea, aga kindlasti tuleb ette valmistuda päris keeruliseks suveks," lisas ta.