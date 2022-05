Pärnu Vabakooli lapsed viisid Endla lavale muusikali

Suurt lavalugu kokku panna on keeruline. Tuleb ju arvestada, et ka kõige pisematel õpilastel, igaühel neist oleks roll ja seega ka põhjendus laval olla. Ja et kõik jõuaksid oma rolli mõtestamiseni, jääks aega tekst ja laulusõnad pähe õppida ja tantsudki selgeks saada. Sellepärast alustatigi tööd juba oktoobris.

"Meil oli selleks muusikalikirjutamise laager ja seal sai otsustatud, milline see lugu olema peab, kes on tegelased, milline on sündmustik, kuhu see jõudma peab," selgitas Pärnu Vabakooli õppejuht Eha Ristimets.

"Jaanuaris oli juba tekst enam-vähem nii valmis, et siis sai juba lavastama hakata. Lapsed õpivad sellega, kuidas ühte sellist suurt projekti teha, algusest peale näevad seda. Ma arvan, et see õppimine iseenesest on siin isegi tähtsamgi kui lõpptulemus. Aga muidugi oleme lõpptulemusega rahul, see on ilus etendus," rääkis ta.

Metsaküsimus on noortel hinge peal, kuigi alguses nad seda peateemaks ei kavandatud.

"Lõpuks tuli küll täiesti metsaküsimus. Kuigi pealkiri on "Teekond iseendani". See on põhimõtteliselt põimitud kõikide peategelaste ja kõrvalolevate lugude mõte," rääkis looduskaitsja, 9. klassi õpilane Paula Kütt.

"Me hakkasime alguses mõtlema pärimuse peale ja läbi selle, kuidas siis jõuda iseendani. Ja hakkasime mõtlema juurte peale ja jõudsime ka Eesti looduseni välja. Sealtkaudu mõtlesime, et metsateema oleks hea," kirjeldas üks libreto autoritest, 9. klassi õpilane Roosi Järviste muusikali idee leidmist.