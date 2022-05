Colin Firth saatis fännikirja tema arvates parimale Darcy osatäitjale

Näitleja Colin Firth saatis enda sõnul fännikirja kolleeg Matthew Macfadyenile, kellega nad on mõlemad kehastanud "Uhkuse ja eelarvamuse" ekraniseeringus Fitzwilliam Darcy rolli.

Jane Austeni klassikalise romaani põhjal vändatud linateostest on tuntuimad 1995. aastal valminud teleseriaal Jennifer Ehle'i ja Colin Firthiga peaosas ning 2005. aastal välja tulnud film, mille peaosades särasid Keira Knightley ja

Matthew Macfadyen.

Firth ütles nüüd Vanity Fairile antud intervjuus, et mõistis alles siis lõplikult Darcy karakterit, kui oli näinud teda Macfadyeni kehastuses. "Pidin kirjutama talle fännikirja," lausus Firth ja lisas, et kindlasti on tegemist tema lemmik-Darcyga.

Kaks endist Darcyt mängivad nüüd koos II maailmasõjast rääkivas filmis "Operation Mincemeat".