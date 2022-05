Ansambel Von Dorpat astub suvesse looga "Eksootika"

"Nägin hiljuti lähedalt kahe ilusa inimese kohtumise lugu - siiras emotsioon ja õnn nende üle andsidki võtmed selle loo kirjutamiseks," ütles Von Dorpati eestvedaja, ERR-i spordiajakirjanik Johannes Vedru.

"Eksootika" on Von Dorpati esimene singel pärast mullu ilmunud bändi teist albumit "Pinge on maas". Jätkunud on koostöö Ahto Abneri ja Peeter Salmelaga. Video autor on visuaalkunstnik, mitu aastat Eesti Laulu võistluslugudele graafikat kujundanud Kati Jägel.

Salvestamisel lõi kaasa ka ansambli esimesse koosseisu kuulunud kitarrist ja laulja Andres Nirk. Von Dorpat saab sügisel 12-aastaseks.