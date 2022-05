Tarvo Krall köhis matemaatika, keemia ja füüsika lõpueksamid positiivseks

"Suutsin matemaatika, keemia ja füüsika lõpueksamid köhida positiivseks. See oli täiesti teadlik lähenemine. Ütlesin, et sain vanalinnapäevadel esinedes külma. Mul oli suur sall ümber, tänu sellele juba üks pall tõusis, seal vahel olid ka väikesed spikrid, ja siis ma muudkui köhisin ja köhisin," naeris ta.

Tarvo Kralli näitlejatee algas juba neljandas klassis, kui ta suvel Pioneeride Palee teatrilaagrisse kutsuti. Seal sündis etendus nimega "Operatsioon kintsutükk", millega esineti edukalt koolides ja lasteaedades. Samal ajal olid Tarvol käsil ka akordioniõpingud ning 8. klassi lõpetades käis tal peast läbi ka Otsa-kooli plaan.

"Kas sa viitsid harjutada? Ma esitasin iseendale selle küsimuse. Ei! Ja siis ma läksin eesti keele ja kirjanduse klassi 20. keskkooli, kus olid Ellen Alaküla teatritunnid. Sealt edasi oli lavakunstikateeder see üks ja ainus uks, kust sisse minna," võttis Tarvo kokku oma tee lavakasse.

Krall lõpetas lavakunstikateedri aastal 1992, olles 15. lend, mida juhendanud Kalju Komissarovi mõtteviis kõlas "Ei ole nii, et ei saa!". See on Tarvo Kralli saatnud ja aidanud terve elu.

Saates rääkis Krall, kuidas ta omal ajal Linnateatri sünnipäeval bändiga esinedes sai lisaks alt-mandoliinile abikaasa Lea. Kuigi saates kaasas olnud tütar Hanna Lotte Krall teadis vanemate kohtumise loost seda, et isa lõi Linnateatri ukse sellise pauguga lahti, et teatris töötanud ema jäi ukse ja seina vahele, naeris Tarvo, et päris niimoodi see siiski ei olnud.

"Lea jäi mulle silma, sest ta oli ilusas punases pintsakus ja kontrollis midagi. Mängu lõppedes olime all baaris ja ma kirjutasin talle ilusa kirja mingile märkmepaberile ja selgus, et neil on kodus alt-mandoliin, mida mul kindlasti oli sel hetkel vaja. Ja niimoodi see arenes, arenes ja arenes. Nii et ma sain koos mandoliiniga toreda ja kena, kauni abikaasa," meenutas ta.

Saatejuht Sten Teppani tõdemusele, et L'Dorado viis nad kokku, vastas Tarvo Krall, et see sada protsenti tõsi. "Eks selleks ju bändi tehaksegi, et naisi sebida. See on tore ju, kõigile meeldib ilus muusika, kui ilusti laulame ja pilli mängime," naeris ta.

Esiklapse Hanna Lotte sünni juures oli Tarvo kohal, lõikas läbi nabaväädi ja fikseeris lapse sünni aja. "Kui ma Lotte esimest korda kätte võtsin, mõtlesin, et jumal hoidku, lapsele peab midagi laulma. No mida ma talle ütlen? Selline pamp, natuke verine, natuke ägiseb, ei saa maast ega ilmast aru. Siis ma laulsin talle laulu "Õrnpunased purjed". Ja olin väga uhke!" kirjeldas ta ning lisas, et ta teeb meeletu komplimendi kõikidele naistele, kes sünnitavad.

"Ma ei suuda kirjeldada seda olukorda, mida ma olen näinud. Millise valu ja karjumise ja lõhkumisega lapsed siia ilma tulevad. Sügav kummardus emadele, kes lapsed siia maamunale toovad. See on ikka paras ponnistus, mis ühele üheksa kuud varasemale rõõmuhetkele järgneb," kinnitas ta.

Saates jagasid isa ja tütar mitmeid humoorikaid koos kasvamise lugusid ning Hanna Lotte Krall tõdes, et nende peres lahendatakse probleeme läbi huumori. Siiski ajas see teda mingil ajahetkel väga närvi, sest temal oli pisar kerge tulema ja isa humoorikas lähenemine ei sobinud siis mitte. "Nüüd ma näen, et ma olen täpselt samasugune. Sõnadega saab asjad ilusti lahendatud, aga ports huumorit käib asja juurde," tõdes Hanna Lotte.

Perekondade lugusid jutustav saade "Käbi ei kuku..." on Vikerraadio eetris pühapäeviti kell 10.10. Saatejuht on Sten Teppan.