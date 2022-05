Robert Linna esinemisest Saksamaal: ma tantsisin enda riided katki

Lexsoul Dancemachine käis äsja Saksamaal tuuritamas. Kokku külastas bänd nelja linna. "Paljud ei osanudki oodatagi sellist pauku ja äge oli see, et hästi palju rahvas oli kohal," rääkis Robert Linna.

Linna rääkis, et tuuri viimasel esinemisel juhtus temaga halvim asi üldse, mida ta oleks osanud ette kujutada. "Ma tantsisin oma riided katki," rääkis ta. Nimelt tuli lauljal laval esinedes püksinööp eest ära. "Ma olin poolkükkis asendis ja mõtlesin, et kui ma nüüd püsti tõusen, siis kukuvad püksid maha," meenutas ta. "Siis tuli Laksbergi soolo ja ma jooksin lava taha, vahetasin kõik riided ära."

"Mina ei saanud arugi, et tal see juhtus," kommenteeris bändiliige Joonas Sarapuu, et tema jaoks käis Linna riiete vahetamine kiirelt ning jättis mulje, justkui oleks tegu olnud loomuliku osaga kontserdist.

Lexsoul Dancemachinil ilmub varsti ka uus album. "See on selline väike kõrvalepõige, et jahutada kuulajat," lausus Linna. "Sellist soulilikust on seal rohkem sees küll, jah," kommenteeris ta ja lisas, et uus muusika tuleb natuke rahulikum kui varasem.

"Kindlasti see, et meid on BBC-s tunnustatud ja meid mängitakse siiamaani seal," vastas Sarapuu küsimusele, mis on nende arust bändi senine suurim saavutus. "Rahvusvahelisus on just see, mis on andnud suure enesekindluse," nõustus kolmas bändiliige Martin Laksberg.

"See sõit tõestas seda, et ei ole vahet, kus me esineme või kus me mängime - see viis, kuidas rahvas käima läheb või naudib, on täpselt samasugune nagu Eestis," rääkis Sarapuu.