Aasta suurpere on perekond Kubjas Saaremaalt

Tänavuse aasta suurpere tiitli pälvis Saaremaal elav perekond Kubjas. Perekonnas on lausa kahed kaksikud ning kokku on pereisa Margol ja pereema Reelikal viis last.

Bigpank Eesti ja Eesti Lasterikaste Perede Liit valivad igal aastal välja suurpere, kes pälvitakse aasta suurpere tiitliga ja 10 000 euroga. Tänavuses aasta suurperes Kubjas on kahed kaksikud: Ronja (6) ja Ralf (6) ning Miia (12) ja Anni (12). Perekonna viies ja ühtlasi ka vanim laps on 16-aastane Markus.

"Ma nutsin sel hetkel," jagas Reelika "Hommik Anuga" saates emotsioone ajast, kui ta sai teada, et perre sünnivad veel ühed kaksikud. Reelika sõnul oli kaksikutest lastega algul raskem, kui nad veel paariaastased olid, kuid hiljem kergem. "Kaksikud leiavad rohkem ühiseid tegemisi ja mängivad kahekesi," ütles ta.

"Hommik Anuga". Vasakult: Miia, Anni ja Markus. Autor/allikas: Mathias Kangur/ERR

"Head lapsed - tublid lapsed," rääkis ema oma lastest ja lisas, et see ongi suurpere puhul kõige parem omadus. "Ilmselgelt on see väga suur-suur üllatus," kommenteeris aasta suurpere tiitlilt Reelika.

"Ausus - aus peab alati olema," ütles pereisa Margo kõige tähtsama omaduse, mis suurperest hea pere teeb. Teine tähtis omadus on tema sõnul sõbralik käitumine. "Austus teiste vastu ja töökusega me peame ka veel kõvasti vaeva nägema, et seda juurutada," lisas ta.

"Kogu aeg on kuskil midagi toimetada. Ma üldiselt õhtuti veedan kodus lastega aega," tunnistas Margo, et nii temal kui ka Reelikal eriti vaba aega õhtuti pole.

Viimati said Reelika ja Margo omavahel kahekesi rääkida Eurovisiooni vaadates. "Eurovisiooni ajal, pool kolm öösel. Siis ülejäänud magasid ja kahekesi vaatasime," rääkis Margo.