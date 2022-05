Viroloog Julia Geller: 75 protsenti puukidest on haigusekandjad

Tervise Arengu Instituudi viroloogia ja immunoloogia osakonna juhataja Julia Geller on uurinud puuke üle kümne aasta. Pühapäevases "Hommik Anuga" saates on Geller rääkimas puukidega seonduvatest müütidest ja faktidest.

Julia Geller teatas saates, et puuke kardetakse eelkõige seetõttu, et neid on raske märgata ja nad on ettearvamatud. "Keegi ei tea, mis puugis peitub - kas ta kannab haigusi või ei kanna," ütles ta. Gelleri sõnul on umbes 75% puukidest haigusekandjad, seega on inimeste kartus puukide suhtes õigustatud.

Puukide kohta liigub ka palju müüte ning viroloog rääkis nendest lähemalt. "Kõige esimene: puugid lendavad või hüppavad - ei, puugid seda ei tee," ütles ta. Teine müüt on Gelleri sõnul arvamus, et puugid kukuvad puu otsast pähe. "[Sest] avastatakse puuk kõrva tagant või kaela pealt. Aga ei, ta on üles roninud," selgitas ta.

"Kõige hirmsam müüt on see, et puugid on võimelised edastama mitte ainult puukentsefaliiti jms puukide haiguseid, aga ka muid verega üle kanduvaid haiguseid, hepatiiti või HIV-i. See on müüt. See ei vasta tõele," lausus Geller.

Geller: on olemas herilaste liik, kes muneb puugi sisse

"Kui kõik läheb hästi... kliima on täitsa hea, sööki on ja varjupaik on olemas, siis nad võivad kuni kuus aastat elada," rääkis Geller puukide elueast.

"Nende eluea jooksul on tekkinud terve rida kaitsemehhanisme - kui nad hammustavad, siis seda pole tunda, neid eemaldada on hästi raske," loetles Geller mõned neist ja lisas, et puukide süljes on palju erinevaid aineid, k.a valuvaigisti.

Puukidel on ka paar positiivset omadust. "On olemas herilaste liik, kes muneb puugi sisse," rääkis Geller, et ühele herilase liigile on puugid hädavajalikud. "Kindlasti linnud toituvad puukidest," lisas ta.

"Hommik Anuga" on ETV eetris pühapäeva hommikul kell 10.