Taylor Swift võttis audoktori kraadi vastu New Yorgi ülikooli aktusel

Taylor Swift võttis New Yorgi ülikooli kunstiteaduse audoktori kraadi vastu ning pidas ülikooli aktusel tänukõne.

Tänavuselt New Yorgi ülikooli lõpuaktuselt võtsid korraga osa viimase kolme aasta vilistlased, kuna pandeemia tõttu ei pidanud ülikool nii 2020. aasta ega ka 2021. aasta aktuseid. Tänavune lõpuaktus toimus seetõttu Yankee staadionil, et kõik vilistlased ära mahutada.

Taylor Swift oli staadionil samuti kohal, et võtta vastu kunstiteaduse audoktori kraad ning 32-aastane lauljanna pidas aktusel ka kõne.

"Elu võib raske olla, eriti kui sa püüad kõike korraga oma õlul kanda," teatas Swift tänukõnes. "Täiskasvanuks saamise ja uute eluetappide puhul on tähtis osata vastu võtta ja lahti lasta," lisas ta.

"Sa teed mõnikord elus vigu. Mina teen ka. Ja kui ma vigu teen, siis saad sa seda suure tõenäosusega internetist lugeda," rääkis Swift humoorikalt. "Meiega juhtuvad elus keerulised asjad. Me paraneme nendest olukordadest. Me õpime nendest. Me kasvame tänu nendele palju vastupidavamaks," lausus ta.

Taylor Swifti kõne saab kuulata siit (alates 2:51:00):