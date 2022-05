Harry Stylesil ilmus uus album "Harry's House"

Albumi "Harry's House" lood keerlevad enamasti armastuse ja intiimsuhete teemade ümber ning sellest leiab ka viiteid mõnuainete tarvitamisele. Osad albumi lood on oma sõnumi poolest väga tõsise ja sünge alatooniga, vahendas Variety.

Stylesi uuelt albumilt leiab 13 värsket lugu: "Music For a Sushi Restaurant", "Late Night Talking", "Grapejuice", "Daylight", "Little Freak", "Matilda", "Cinema", "Daydreaming", "Keep Driving", "Satellite", "Boyfriends", "Love of My Life" ja juba singlina ilmunud "As It Was".