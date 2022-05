Eestlane sõidab heategevusprojekti raames jalgrattaga Narvast Ukrainasse

Väärsi selgitas, et kuna sõjaolukord nii halvav ning tal ei tulnud ühtki ideed oma magistriprojektist, siis otsustas ta teha midagi sellist, mis tooks kasu ka ukrainlastele. "Kuna minu põhitegevus keerleb viimasel ajal rattasõidu ümber, siis see on minu vahend, kuidas ma seda teen," ütles ta ja lisas, et ta kogub oma projektiga raha MTÜ Slava Ukrainile. "Ma otsustasin aidata neil raha koguda."

Tema rännak Narvast Ukrainasse on lisaks kõigele muule ka kaasaegse kunsti eksperiment. "Minu sõit jõuab ka EKA lõputööde näitusele TASE, mis avatakse tuleval nädalal," ütles ta ja mainis, et vahemaa pikkus, mis tuleb läbida, on 1700 kilomeetrit. "Enamikel päevadel tuleb ööbida tee ääres, eelmisel reisil magasin tihti näiteks bussipeatustes, aga vahel on vaja ka akupankasid laadida, seega siis tuleb ka hostelites peatuda."

Tema reisi Ukraina suunas saab jälgida koos kunstielektron.artiga valminud spetsiaalselt lingilt.