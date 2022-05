"Ajujahi" 40 parimat iduettevõtet on selgunud

Startup Estonia juhi Eve Peetersoni sõnul otsisid nad käesoleval aastal ideede asemel toimivaid meeskondi ja iduettevõtteid, kellel on juba toode või teenus ning esimesed kliendid, mistõttu pelgalt ideest jäi seekord väheks.

"Algav "Ajujahi" hooaeg tõotab tulla põnev ja on väga tõenäoline, et saame kaasa elada Eesti järgmise ükssarviku edule. Tänavustel tiimidel on selleks hea eeldus ning tugev baas, millega edasi töötada ning investorvalmiduseni pürgida," arvas Peeterson.

Ta lisas, et rõõmsaks teeb ka asjaolu, et mitmed möödunud aastatel osalenud meeskonnad otsustasid tänavu taaskord "Ajujahist" osa võtta – see on oluliseks indikatsiooniks, et programm on väärtuslik ning atraktiivne ka juba kogenud osalejatele.

"Ajujahi" juubelihooaja programmi laekus kokku 121 avaldust Eestist ja välismaalt. Populaarseimad valdkonnad olid seekord info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, energeetika ja keskkond ning tööstus ja disain. Enim avaldusi laekus Tallinnast ja Harjumaalt ning Tartumaalt. 40 parima tiimi hulka pääsesid ka Viljandimaalt, Ida-Virumaalt, Raplamaalt, Pärnumaalt ja Põlvamaalt pärit iduettevõtted. Ajujahi žürii väljavalitud tiimid jätkavad oma teekonda Tallinnas ja Tartus toimuvatel kahepäevastel bootcamp'idel, kust sõelutakse välja 20 parimat iduettevõtet.

Aasta lõpuni kestev ning EAS-i ja KredExi ühendasutuse ellukutsutud programm toetub pikaajalisele kogemusele ning on üles ehitatud just iduettevõtete kiire kasvu toetamiseks. Osalejaid ootab sel aastal enam kui 300 000 euro ulatuses toetusi ja investeeringuid.

Põnevat programmi ja meeskondade arengut kajastav kaheksaosaline telesaade on eetris oktoobrist detsembrini telekanalis ETV.

Läbi aastate on "Ajujahile" esitatud ligi 5000 äriideed ning riigiasutuse programmist on tuule tiibadesse saanud mitmed kohalikud ja rahvusvahelised edulood. Tuntumate vilistlaste hulka kuuluvad näiteks Bolt, Bikeep, Click & Grow, GoWorkaBit, FoodDocs, Groveneer, Timbeter jpt.