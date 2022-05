Festivalil Võnge astuvad peaesinejatena üles Metsatöll, Noep jt

Rändav kultuurifestival Võnge toimub 8. ja 9. juulil Ranna puhkebaasis Peipsi järve ääres. Viimased kaheksa avalikustatud põhiprogrammi artisti on: Metsatöll & Eesti Rahvusmeeskoor, Rick Feds (Läti), EiK, Emma McGrath (Suurbritannia), The Nonconceptual Art Club, San Hani & Metabora, Assahass ning Pur Mudd.

Metsatöllu kontserdil kohtub raskemuusika koorilauluga. RAM-i dirigendiks on Rasmus Erismaa.

Rick Feds on Läti päritolu produtsent ja artist, Fulbrighti stipendiaat, TED-kõneleja, kelle sämpleri kasutusega loodavas muusikas mängib keskset eristuvat rolli tema klassikalise muusika ja džässi taust.

Eesti muusik ja luuletaja EiK seob oma loomingus emakeelsed tekstid alternatiivse hiphopiga. Tema värske album "Uduvaip" on noorel artistil juba neljas.

Emma McGrath on Suurbritannia päritolu laulja-laulukirjutaja, kes viljeleb poppi, inspireerudes teiste hulgas Tracy Champani, Tove Lo ja Banksi muusikast, sidudes oma lugudes autobiograafilised tekstid emotsionaalsete meloodiatega.

San Hani on räppar ja artist, kes läbi laulude ning ideede defineerib tänapäeva kaasaegset maailma ja tuleviku kõla. Metabora on uue elektroonilise muusika produtsent ja artist, kes ühendab innovaatilise elektroonika, tundekeeled ning maksimaalse energiaga rütmi.

The Nonconceptual Art Clubi liikmeid ühendab kustumatu janu eksperimentide järele ning nad soovivad oma muusikaga tuua publiku ette inimese emotsionaalse elu, olgu selleks ilu või inetus, põhjendamatu kurjus või ennastsalgav headus, ülevoolav viha või siiras rõõm.

Assahass on Eesti loodusest inspireeritud chillwave'i mõjudega unenäopopi artist, kelle minialbum "Orhide" on kirjutatud Peipsi järve kaldal ning ülistab Peipsi ranniku ilu, käsitledes mõtteid, mis sealses idüllilises keskkonnas tekivad.

Pur Mudd on juba seitse aastat tegutsenud elektroonilise muusika duo, kes armastatud nii kodumaal kui ka p​​iiride taga. Võnkel astuvad nad üles DJ-tandemina.

Varasemalt väljakuulutatud rahvusvahelised artistid on Ameerika Ühendriikide R&B duo Lion Babe, kes teinud koostööd suurnimedega nagu Childish Gambino, Pharrell Williams ja Disclosure ning astunud üles mitmetel tippfestivalidel nagu Glastonbury ja Coachella, ning maailmakuulus Suurbritannia elektroonilise muusika duo Honne, kelle diskograafiast leiab ühispalasid selliste artistidega nagu Tom Misch, Khalid, Anna of the North jpt. Lisaks Metsatöllule & RAM-ile on teiseks kodumaiseks peaesinejaks Noep koos Sander Mölderiga.

Võnge on mitmekesise artistinimistuga suvefestival Eestis, pakkudes looduskaunis asukohas muusikat popist ja rokist ja indie ja etnoni. 31 artisti seas astub lavale kümme välisesinejat. Lisaks eelmainituile Alice Phoebe Lou (Lõuna-Aafrika Vabariik), Godford (Prantsusmaa), Tora (Austraalia), Annael (Prantsusmaa), Famous (Suurbritannia) ja Bluephox (Rootsi). Samuti jõuavad publiku ette veel mitmed kodumaised nimed: Anna Kaneelina, Anett, Jüri Pootsmann, Jonas.f.k, Genka & DEW8, Mari Kalkun, Meisterjaan, Miljardid, Sten-Olle, Maian, Leik, Sibyl Vane, Fylgja ja Taavi-Peeter Liiv.