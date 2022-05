Kose gümnaasiumi direktor: olime üks esimesi, kes võtab ukrainlasi vastu

Kose gümnaasiumi direktor Martin Medari sõnul on nende kool oma vallas esimene, kes võtab Ukraina sõjapõgenikke vastu. Gümnaasiumi 7. klassis käiv ja juba mõnda aega Eestis elav Ukraina poiss Daniil on sõjapõgenikest lastele tugiisik ja tõlk.

Daniil Chechel on Ukrainast pärit õpilane, kes on juba mõnda aega Eestis elanud. 7. klassi õpilane rääkis, et on kursis sellega, mis Ukrainas hetkel toimub ning tal on kohapeal ka sugulased.

"Isa töötas siin ja ema tahtis siia tulla / .../ ema muretses minu pärast, et ma saaks hea hariduse," rääkis Daniil "Ringvaates", mis tema perekonda Eestisse ajendas tulema. "Ja mul on väikevend ka."

"Ema oskas juba eesti keelt ja tuli siia õpetajaks," lausus Daniil. "Kõik oli nii uus – imelik oli," kommenteeris ta uude riiki kolimist. "Vaatavad, et mingi loll tuli siia, kes ei oska eesti keelt – seda kartsin kõige rohkem," rääkis Daniil hirmudest, mis tal algul olid. Nüüd oskab ta eesti keelt väga hästi rääkida.

Daniil läks Eestisse kolides esmalt Tartusse elama ja käis seal venekeelses koolis, kus oli küll keeleliselt lihtsam, kuid tagasi ta sinna ei igatse minna. "Eesti koolis on ikka parem," ütles ta. "Vene koolis oli rohkem kiusamist." Praegu elab Daniil oma perega Kosel.

Kose gümnaasiumi direktori Martin Medari sõnul elab Kose vallas 150 ukrainlast. "Avaldasime soovi, et me oleme esimene kool, kes võtab õpilased endale siia," viitas ta Ukraina sõjapõgenikest lastele.

"Kui siia jõudsime, siis esimene, kes meid aidata tahtis, oli Daniil," kiitis ukrainlannast klassiõpetaja Natalja Radu 7. klassi õpilast. Praegu aitab Daniil isegi endast mitu aastat vanemaid õpilasi.

Kose kooli on jõudnud ka õpilasi Mariupolist. "Teekond oli väga keeruline. Alguses evakueeriti meid Venemaale," rääkis õpilane Maria. "Me muidugi ei tahtnud sinna minna," lisas ta ning lõpuks leiti teekond siiski Eestisse.