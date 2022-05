Esinemishirmuga kimpus olnud Anti Veeranna sai sellest improteatriga üle

"Ma olen selle probleemiga tegelenud viimased kolm aastat umbes," ütles Anti Veeranna. "Enne seda oli päris õudne," lisas ta. Veeranna rääkis, et avalik esinemine oli üheks suurimaks probleemiks, isegi kui ta oli ette valmistunud.

"Nutikell oli käes peal ja istusin publikus, ootasin oma korda ja korraga kell käe peal hakkas märku andma, et pulss on 152," rääkis Veeranna loo, mis teda sügavamalt mõtlema pani. "Hakkasin uurima lähemalt, et mis asi see glossofoobia on ja miks mul on see kallal / .../ ja kuidas sellest üle saab," tutvustas Veeranna. Ta lisas, et antud foobia on tegelikult väga paljudel inimestel: tuhandetel või isegi enamatel.

"Üks võimalus selleks on improteatriga tegelemine," ütles Veeranna, millega võiks glossofoobiast üle saada. Tema sõnul on improteater suuresti seotud nalja tegemisega laval. "Sa hakkad õppima seda turvalises ruumis, kus on koos umbes seitse kuni kümme inimest ja te kõik teete sama asja," lausus Veeranna ja tõi "Ringvaates" ka konkreetse näite, mida improteatris tehakse, et esinemishirmu alandada.

"Mingisugune tase on nüüd käes, mul enam hirmu ei ole, aga impro iseenesest on selline asi, mida tuleb ja saab hästi pikalt edasi treenida," rääkis Veeranna. "Seal avastad enda kohta igasuguseid asju. Mõned neist asjadest lähevad isegi väga sügavale välja - et miks sa käitud mingid olukorras nii nagu sa käitud, miks sa tunned neid tundeid, mida sa tunned?" lisas ta.