ETV+ uudisteankur Julia Leva sattus Venemaa propagandasaatesse

Leva rääkis tutvustuseks, et tema endine kolleeg saatis talle YouTube'i lingi Solovjovi saatest. "Vladimir Solovjov rääkis, et meie, Eesti Televisioon ja mina, valetame inimestele," lausus ta. "Uudistes ma rääkisin sellest, et Ukraina on lõpetamas sõdurite evakueerimist Azovstalist, aga nende jaoks see ei ole evakueerimine," ütles Leva.

Leva on saanud vahejuhtumi tagajärjel ka kohalikelt venelastelt negatiivset tagasisidet. "Ma lugesin kommentaare Facebookist. See oli juba masendav," kommenteeris ta. "Osa neist - ja üsna suur osa - toetavad Solovjovi," lisas uudisteankur.

"Need on kõige raevukamad Vene propagandistid, kes tegelikult ei ole isegi ajakirjanikud, nad on armeestruktuuri sisuline osa. Sisuline osa, mitte formaalne ja täidavad neid ülesandeid, mis vaja," teatas kommunikatsiooniekspert Raul Rebane. "See oli siin praegu suhteliselt viisakas," viitas ta vahejuhtumile Levaga.

"See, mis seal reaalselt toimub, on täiesti kohutav ja šokeeriv," jätkas Rebane. Tema sõnul oli Eestis Venemaa propagandakanalite kinnipanek väga õige tegu. "Ma arvan, et see ei ole viimane lugu, kus te saate mõnitada seal," lausus Rebane Levale.

Uudisteankur sõnas, et on selleks valmis. "Kõik me teame, et praegu toimub infopropaganda ja kasutatakse erinevaid võimalusi selleks - muidugi olen valmis," lausas ta.

"Motivatsioon on arvestatav. Nad on tõepoolest selline grupp inimesi kes on äärmiselt kõrgelt tasustatud," ütles Rebane, et nii Solovjov kui ka teised kaassaatejuhid on väga rikkad inimesed Venemaal ning raha motiveerib neid propagandat edasi tegema.

"Aga hetkel toimub just äärmiselt huvitav protsess. Väga andekad Vene ajakirjanikud on põgenenud Venemaalt," rääkis Rebane, et on ka neid ajakirjanikke, kes tahavad venelastele propagandavaba uudiseid edastada. "Toimub YouTube'i plahvatuslik areng televisiooniks ja see on täiesti uus nähtus," lisas ta.