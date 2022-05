Nick Mason: ei ole mõtet raisata oma elu narkootikumide peale

"Muusika mängimisest ja esinemisest saadav adrenaliin ja põnevus on just see, mis mind vormis hoiab," rääkis Mason. Ta lisas, et mingit kindlat päevakava tal pole ja jõusaalis ta ei käi. "Mängida muusikat, mis endale meeldib," soovitas Mason.

Masonil ilmus eelmisel aastal ka raamat "Inside Out". "Ei, meil küll selliseid lugusid ei ole - ma kohe vabandan," vastas muusik naljatledes küsimusele, et miks nende raamatus rock 'n' rollile omaseid lugusid ei ole. "Arvan, et ei ole mõtet raisata oma elu selle peale, et televiisoreid hotelli aknast välja loopida ja narkootikume tarvitada," ütles ta.

Mason tunnistas, et Pink Floydi kõige edukamat albumit "The Dark Side of the Moon" tehes ei osanud ta ette näha, et see nii populaarseks osutub. "Ei, kindlasti mitte. Me teadsime küll, et see on parim, mida me oleme seni teinud oma tegutsemise jooksul... me olime üle viie aasta tuuritanud ja kontserte andnud, aga me ei teadnud, mida oodata, ja seda, mis juhtuma hakkab," kommenteeris ta.

"Paljud tolleaegsed noored muusikud läksid hoopis teise ameti peale ja jätsid muusika tegemise," rääkis Mason 1970-ndatel tegutsenud muusikute elust. Tol ajal oli haruldane pikaaegselt muusikuna leiba teenida. Tema sõnul ei uskunud keegi bändiliikmetest, et kunagi tulevikus "The Dark Side of the Moon" albumit endiselt veel kuulatakse.

Uue albumi koha pealt jäi Mason ebamääraseks. "Kindlasti oleks seda ka tore teha, kuid tulevikus, mitte praegu," lausus ta. "Järgmise aasta-kahe jooksul on meil palju kontserte, 70 kohta, kus tahaks väga mängida - see on see, mis ees ootab," rääkis Mason.

"Selle eest läheb tänu kindlasti David Gilmore'ile. Tema peres on ukrainlasi ja talle on see palju lähedasem teema," lausus Mason viimati ilmunud loost "Hey Hey Rise Up". "Ta võttis selle Ukraina noormehe laulu ja meie mängisime sinna peale. Väga hea, et praegusel ajal on olemas tehnoloogia, mis võimaldab seda teha," rääkis ta rõõmustades.

Pink Floydi trummar Nick Mason astub bändiga esimest korda Eestis lavale tuleval laupäeval, 21. mail.