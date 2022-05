Di'Artist: tahame teha energilist ja toorest rokki

Superstaarisaatest tuntuks saanud Diana Toomingas on üle poole aasta tegutsenud oma bändiga, mille nimeks sai Di'Artist. Bändil on 1/3 debüütalbumist valmis ning "Terevisioonis" esitasid nad oma kaks uut singlit: "Storm" ja "Rock n Roll Til I Die".

'"Martin kirjutas mulle ja panime kokku," rääkis Di'Artisti laulja Diana Toomingas, kuidas bänd eelmise aasta novembrikuus alguse sai. Toomingas lisas, et tema esialgne idee oli anda tasuta kontsert pärast staarisaates osalemist ja selle jaoks oli tal vaja bändi. Samas koosseisus otsustati ka edasi musitseerida.

"Mõtlesime, et jube äge oleks sellist energilist, toorest ja ikkagi bändi teha," ütles bändiliige Martin Kivi, kes on varasemalt rokkmuusikat küll teinud, kuid enne Di'artisti loomist ei olnud ta rokimaailmas tegutsev.

Kivi sõnul on 1/3 albumist valmis. "Tõupuhas rokk," kommenteeris Kivi muusikastiili, mida varstiilmuvalt albumilt kuulda saab.

"Ma hakkasin rokki kuulama, kui ma olin juba 12 aastat vana," lausus Toomingas ning lisas, et rokki laulma hakkas ta umbes kolm aastat tagasi.

Toominga sõnul on tal keeruline laulda hommikul, kuid üleüldiselt on asi lihtsalt tehnikas ja valus tal laulda pole. "Mul on väga head naabrid," lisas ta naljatledes, et saab kodus hästi harjutada.

"Meil oli mõned nädalat tagasi Saku Suurhallis üks Ukraina heategevusüritus," meenutas Kivi ühte pikemat esinemist, mis bändiga koos on tehtud. "Tunniajase asja võiks ikka ära majutada," viitas Kivi, et tunni aja jagu muusikalist materjali oleks neil esinemise jaoks võtta küll.