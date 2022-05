Ewert and The Two Dragons annab ainsa suvise suurkontserdi Ülemiste Citys

Ülemiste City kogukonnapäev on iga-aastane traditsiooniline üritus, kus kutsutakse kokku Ülemiste City kogukond. Praeguseks on kogukonnas juba üle 14 000 inimese.

Ürituse avab Edward von Lõnguse 7,5 meetri kõrguse teose "Viimne kohtupäev" eksponeerimine, mis on inspireeritud Michelangelo Sixtuse kabeli laemaalist Vatikanis ja sümboliseerib igavese rikkuse poole püüdlemist läbi õndsuse otsingute. Teos jääb Ülemiste City parki kuni 2023. aasta juunini.

Sel aastal on kogukonnapäeva läbiv teema roheline ja tervislik talendikeskkond. Üritusel tutvustatakse ka Ülemiste linnaku kõige olulisemaid arengusuundi ja uusi koostööprojekte.

Ürituse peaesineja on Ewert and The Two Dragons, kes annab kogukonnapäeval selle suve ainsa suurkontserdi. Draakonite ansambli diskograafiasse kuuluvad debüütalbum "The Hills Behind The Hills" (2009), ansambli populaarseks teinud "Good Man Down" (2011), album "Circles" (2015) ja koostöös Sander Mölderiga valminud "Hands Around the Moon" (2018). Mullu andis ansambel välja ka esimese live-plaadi, mis salvestati Saku Suurhalli kontserdil.