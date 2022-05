Tallinna vanalinna päevade programm on täidetud muusikaga

Kolme päeva jooksul toimub üle vanalinna 400 erinevat üritust ning programmi on kaasatud nii amatööre kui ka oma ala tipptegijaid. Kavast leiab teatrit, tantsu, tsirkust, kunsti, erinevat muusikat, luulet ja näitusi.

Raekoja platsil astuvad üles Lexsoul Dancemachine, Reket, Kukerpillid ja Smilers. 5. juunil toimub retrospektiiv-galakontsert, kus esinevad Ivo ja Robert Linna, Mihkel Raud, Stefan, Laura Prits, Kaire Vilgats, Dagmar Oja ning Alika Milova.

Rahvakultuurihuvilistel tasub kiigata Tornide väljakule pärimuskülla, kus on väga mitmekülgne programm. Koolinoorte pärimuspäeva ühistantsimisel 3. juunil saavad jalga keerutada kõik tantsuhimulised, sest tantsude õppimine toimub kohapeal ning on kõigile jõukohane. Pillimeeste ühismusitseerimine 4. juunil koondab igas vanuses pillimänguhuvilisi, kel juba hea mänguoskus tagataskus ning kes on harjunud mängima ka kõrva järgi. Koos võetakse ette meie pärimuse raudvarasse kuuluvad tantsu-, laulu- ja pilliviisid, muusikat tehakse seadmata kujul: kokkumäng sünnib kohapeal.

Samuti kaetakse 4. juunil suur peolaud, kus leidub sülti, salatit, kohvi, kooki, konjakit ja veini ning ruumi jagub ka mõne laulu jaoks. Pühapäeval, 5. juunil on kõik oodatud oma rahvariideid tuulutama: saab nii ennast näidata kui ka teisi imetleda. Samuti toimuvad rahvarõivaste esitlused ning võib kuulda nende saamislugusid.

Sel aastal on suur rõhk ka Toompeal toimuvatel üritustel. Kindlasti on üheks erilisemaks sündmuseks Stenbocki maja hoovis toimuv kolme harfi kontsert, mida saab nautida 4. juunil. Erilist programmi on võimalik nautida ka Piiskopi aias, kus toimub palju erinevaid kontserte, mille sisu ulatub koorimuusikast džässini.

Vanalinna päevade ajal avab uksed ka Katariina kirik, mida võib natuke salapäraselt nimetada "kadunud kirikuks". Seda põhjusel, et pärast 1532. aastal toimunud põlengut ei ole sel võimsal hoonel enam jumalakoja ülesannet. Erilise kiriku-kontserdisaali täidab 3. juuni õhtul muusika ja helidega Erki Pärnoja, visuaalse pildi ja värvide maailma loob Alyona Movko-Mägi. Laupäeval, 4. juunil annab Katariina kirikus kontserdi pärimusmuusik, akordionist ja helilooja Kulno Malva. Ta tõestab, et akordion ei ole ainult lõbus peopill, vaid ka instrument, mille saatel mõtiskleda ja vaimul puhata lasta. Malva on loonud hulga soololugusid, kus otsib sügavust, rahulikkust ja läbitunnetatust, korduste maagial kõlavat muusikat.

Muusikaprogrammi kuuluvad veel mitmed erilised kontserdid, mis toimuvad erinevates kirikutes, Tallinna Raekojas, Vanalinna hariduskolleegiumi muusikamajas ja teistes kaunites vanalinna kohtades.

Kõikide Tallinna vanalinna päevade ajal toimuvate üritustega saab tutvuda festivali kodulehel.