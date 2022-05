Pink Floydi trummar Nick Mason esineb laupäeval Tallinnas

Nick Mason on ainus bändiliige, kes mängis Pink Floydis selle algusest lõpuni.



Nick Mason's Saucerful of Secrets (NMSS) sai alguse 2018. aastal kui Mason ja Blockheadsi kitarrist Lee Harris jõud ühendasid. Nad kutsusid kampa ansambli Spandau Ballet kitarristi ja laulja Gary Hempi, pikalt Pink Floydi ning David Gilmouriga koostööd teinud bassisti Guy Pratti ja klahvpillidele produtsendi/helilooja Dom Bekeni.



Mason on öelnud, et NMSS-i näol on eesmärgiks pakkuda fännidele võimalikult originaalilähedast kontserdielamust Pink Floydi algusaegadest, aastatest 1965-1972.

Kaks tundi kestev kontsert toimub kahes osas ning kuulda saab selliseid Pink Floydi lugusid nagu "Astronomy Domine", "Atom Heart Mother", "Fearless", "Green Is the Color", "Set the Controls for the Heart of the Sun", "If", "Obscured by Clouds", "A Saucerful of Secrets", "One of These Days", "Point Me at the Sky" jt.

"Suures plaanis kõlab bänd sarnaselt sellele, mida tegime aastal 1967, kuid kui on hea põhjus improviseerimiseks, siis miks mitte seda teha," selgitas Mason. Võimalikult autentse kõla ja atmosfääri edasiandmiseks tuuakse Tallinna spetsiaalne heli- ja valgustehnika.